En direct

19:32 - Quel résultat à Margency pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 2 bureaux de vote de Margency, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 17,31% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,65% et 1,17% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 25,13% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Margency ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Margency, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 35,8% des suffrages. En seconde position, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 17,31%, puis Marine Le Pen à 14,85% et Éric Zemmour à 9,74%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Margency À Margency, l'un des critères importants des élections législatives 2022 sera indiscutablement le niveau de participation. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur les finances des Français pourrait entre autres priver les isoloirs de leurs électeurs à Margency. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,43% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 82,38% au premier tour, ce qui représentait 1 650 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Margency ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 56,18% au premier tour dans la commune à Margency. Le taux de participation était de 48,53% au tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.