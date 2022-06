Résultat de la législative à Marly : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Marly ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Marly ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Marly, Marine Le Pen obtenait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 29,33% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,42%. Arrivaient ensuite, avec 22,14%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,92%, Fabien Roussel. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. 14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Marly Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Marly ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 68,3% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une participation de 69,71% au premier tour, ce qui représentait 5 735 personnes. Le conflit armé russo-ukrainien pourrait éloigner les habitants de Marly (59770) des urnes. 11:30 - À Marly, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément fort Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des résultats des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 8 598 inscrits sur les listes électorales à Marly, 63,72% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 60,94% au deuxième round. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Marly Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les 8 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Marly, ne paniquez pas. Les 10 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Marly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 21ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Edith Weisshaupt Divers extrême gauche Ludovic Aubry Ecologistes Béatrice Descamps Divers droite Elisabeth Serralta Droite souverainiste Laurent Lasselin Divers droite Corinne Lairé Reconquête ! Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Océane Valentin Rassemblement National

Législatives 2022 à Marly : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29.3% des suffrages au premier tour à Marly, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européen et celui qui était candidat à un second mandat avaient obtenu 23.4% et 22.1% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Marly avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 51.2% des suffrages, abandonnant ainsi 48.8% des votes à Emmanuel Macron. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Marly prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer à l'élection des députés français qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022.