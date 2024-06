En direct

19:51 - Une fourchette de 29% à 30% pour le Nouveau Front populaire à Aulnoy-lez-Valenciennes La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en séduire une portion. La liste Glucksmann avait atteint 13,36% à Aulnoy-lez-Valenciennes pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Aulnoy-lez-Valenciennes, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 29,62% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'évolution inédite du Rassemblement national à Aulnoy-lez-Valenciennes en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 43% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,39% pour la liste de Jordan Bardella à Aulnoy-lez-Valenciennes le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 45,39% des votes se sont en effet portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Aulnoy-lez-Valenciennes, devant Raphaël Glucksmann à 13,36% et Manon Aubry à 10,14%. Le mouvement nationaliste a terminé en tête avec 985 votants d'Aulnoy-lez-Valenciennes.

14:32 - Aulnoy-lez-Valenciennes avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Aulnoy-lez-Valenciennes que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La cheffe du mouvement avait engrangé 35,68% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,73% et 20,15%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,58% contre 45,42%).

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives à Aulnoy-lez-Valenciennes ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très observé. Au début des élections législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Aulnoy-lez-Valenciennes. Dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 35,70%. C'est pourtant Patrick Soloch (LFI-PS-PC-EELV) qui avait pris l'avantage chez les électeurs d'Aulnoy-lez-Valenciennes au second tour, avec 52,03%.

11:02 - Aulnoy-lez-Valenciennes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Aulnoy-lez-Valenciennes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 7 183 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 241 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 720 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 43% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,3% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Aulnoy-lez-Valenciennes abrite une communauté diversifiée, avec ses 430 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 814 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 18,39%, annonçant une situation économique tendue. À Aulnoy-lez-Valenciennes, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Aulnoy-lez-Valenciennes : la mobilisation des citoyens aux élections législatives L'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Aulnoy-lez-Valenciennes (59300). Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,77% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 30,09% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,32% au premier tour. Au deuxième tour, 59,88% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Aulnoy-lez-Valenciennes cette année ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français est notamment capable de ramener les citoyens d'Aulnoy-lez-Valenciennes dans les isoloirs.