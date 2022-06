Résultat de la législative à Marseille : 2e tour en direct

19/06/22 11:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marseille sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marseille. En direct 11:04 - On vote ce 19 juin à Marseille pour la seconde étape des législatives 2022 Une poignée de candidats du premier tour s'opposent dans 7 circonscriptions pour ce second tour des législatives à Marseille. Une configuration qui s'applique le plus souvent aux grandes villes et villes de taille moyenne et qui a un impact sur le résultat du scrutin. D'abord, il faut que chaque électeur sache dans quelle circonscription il vote. Ensuite, il faudra bien faire la distinction entre les résultats dans la métropole et les résultats dans chaque circonscription qui la composent. Ces derniers devraient être communiqués plus tard dans la soirée.

Résultats des législatives 2022 à Marseille - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marseille aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Monique Griseti Rassemblement National Sabrina Agresti Roubache Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Claire Pitollat Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alexandre Rupnik Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Gisèle Lelouis Rassemblement National Mohamed Bensaada Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Manuel Bompard Nouvelle union populaire écologique et sociale Najat Akodad Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Cathy Racon-Bouzon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hendrik Davi Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 6ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Éléonore Bez Rassemblement National Lionel Royer-Perreaut Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Arezki Selloum Rassemblement National Sébastien Delogu Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Marseille - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marseille

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Monique Griseti (Ballotage) Rassemblement National 27,26% 27,26% Sabrina Agresti Roubache (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,42% 25,42% Thibaud Rosique Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,23% 24,23% Sophie Grech Reconquête ! 8,36% 8,36% Sarah Boualem-Aubert Les Républicains 6,68% 6,68% Ferielle Chennouf Ecologistes 2,29% 2,29% Céline Caravellazi Droite souverainiste 1,68% 1,68% Victor Gioia Divers droite 1,31% 1,31% Flora Jabes Ecologistes 1,01% 1,01% Marc Cecone Divers extrême gauche 0,82% 0,82% Xavier Bonnard Ecologistes 0,76% 0,76% Marie Lanzalavi Régionaliste 0,19% 0,19% Julien Avril Divers 0,01% 0,01% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 41,77% 41,77% Taux d'abstention 58,23% 58,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,40% Nombre de votants 34 020 34 020

Lors du 1er round des élections législatives 2022, les 81442 citoyens de Marseille inscrits dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Au niveau de la ville, Monique Griseti a réuni 27% des voix. Elle est suivie par Sabrina Agresti Roubache (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Thibaud Rosique (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 25% et 24% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône s'établit à 58%.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Claire Pitollat (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,85% 29,85% Alexandre Rupnik (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,07% 25,07% Clémence Parodi Rassemblement National 16,29% 16,29% Sabine Bernasconi Les Républicains 13,06% 13,06% Jean-Marc Graffeo Reconquête ! 8,64% 8,64% Dominique Surry Ecologistes 2,34% 2,34% Avi Assouly Ecologistes 1,77% 1,77% Hélène Ermacora Droite souverainiste 1,08% 1,08% Florence Denneval Ecologistes 0,94% 0,94% Brigitte Espaze Divers extrême gauche 0,54% 0,54% Alain Persia Divers 0,41% 0,41% Sébastien Peretti Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 48,86% 48,86% Taux d'abstention 51,14% 51,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,39% Nombre de votants 40 851 40 851

La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les électeurs de la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône et résidant à Marseille. Claire Pitollat a engrangé 30% des suffrages à l'échelle de la ville. Alexandre Rupnik (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Clémence Parodi (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 25% et 16% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les habitants inscrits dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 51%.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Mohamed Bensaada (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,73% 27,73% Gisèle Lelouis (Ballotage) Rassemblement National 25,34% 25,34% Alexandra Louis Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,87% 21,87% Sandrine d'Angio Reconquête ! 15,22% 15,22% Patrick Pappalardo Les Républicains 3,59% 3,59% Nadia Si Ahmed Ecologistes 2,43% 2,43% Bruno Cocaign Divers centre 1,09% 1,09% Jacqueline Grandel Divers extrême gauche 1,04% 1,04% Adam Tordjmann Ecologistes 0,93% 0,93% Nora Belkaroui Régionaliste 0,74% 0,74% Elisabeth Said Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 37,14% 37,14% Taux d'abstention 62,86% 62,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,48% Nombre de votants 28 216 28 216

À Marseille, les électeurs rattachés à la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône ont jeté leur dévolu sur le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation s'élève à 37% des habitants autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 28 216 votants. Mohamed Bensaada a réuni 28% des voix dans l'agglomération. Gisèle Lelouis (Rassemblement National) et Alexandra Louis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 25% et 22% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Manuel Bompard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 56,04% 56,04% Najat Akodad (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,88% 14,88% Julien Tellier Rassemblement National 9,68% 9,68% Solange Biaggi Les Républicains 4,75% 4,75% Sandrine Rastit Reconquête ! 3,68% 3,68% Elisabeth Vincetti Ecologistes 2,92% 2,92% Miloud Boualem Divers centre 1,75% 1,75% Kaouther Ben Mohamed Divers 1,46% 1,46% Wally Tirera Ecologistes 1,18% 1,18% Isabelle Bonnet Divers extrême gauche 1,09% 1,09% Majid Bensaid Divers 0,86% 0,86% Mathilde Heuguet Ecologistes 0,81% 0,81% Martine Dupuy Divers extrême gauche 0,57% 0,57% Léa Manicacci Régionaliste 0,32% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 38,83% 38,83% Taux d'abstention 61,17% 61,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,53% Nombre de votants 25 215 25 215

C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 64937 citoyens de Marseille votant dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La participation parmi les habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône s'établit à 39%. Manuel Bompard a accumulé 56% des suffrages au sein de l'agglomération. Najat Akodad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Tellier (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 15% et 10% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Hendrik Davi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,30% 40,30% Cathy Racon-Bouzon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,41% 23,41% Sandrine Lambert Rassemblement National 15,32% 15,32% Marine Manivet Reconquête ! 6,45% 6,45% Maryline Antoine Les Républicains 4,02% 4,02% Quentin Vincetti Ecologistes 2,26% 2,26% Mourad Belaïd Divers centre 1,50% 1,50% Marc de Bensason Droite souverainiste 1,19% 1,19% Joséphine Russo Divers centre 1,00% 1,00% Céline Durand Ecologistes 0,95% 0,95% Djamel Didoune Ecologistes 0,73% 0,73% Nathalie Malhole Divers extrême gauche 0,68% 0,68% Christian Monferrini Ecologistes 0,64% 0,64% Mai Nguyên-Van Divers extrême gauche 0,48% 0,48% Anne Chamayou Divers 0,47% 0,47% Vannina Paganini Divers droite 0,42% 0,42% Georges Vinapon Divers gauche 0,18% 0,18% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 46,24% 46,24% Taux d'abstention 53,76% 53,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 1,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,46% Nombre de votants 34 035 34 035

Pour le premier round des législatives 2022, les 73599 électeurs de Marseille enregistrés dans la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône s'établit à 54% (39 564 non-votants). Hendrik Davi a effectivement accumulé 40% des suffrages au niveau de la ville. Cathy Racon-Bouzon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 23% des votes. Quant à elle, Sandrine Lambert (Rassemblement National) obtient 15% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Lionel Royer-Perreaut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,75% 29,75% Éléonore Bez (Ballotage) Rassemblement National 23,89% 23,89% Magali Holagne Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,96% 21,96% Didier Reault Les Républicains 8,39% 8,39% Richard Dubreuil Reconquête ! 7,10% 7,10% Sophia Hocini Divers gauche 2,63% 2,63% Dominique Laumonier Ecologistes 2,03% 2,03% Michel Joubert Droite souverainiste 1,15% 1,15% Fazia Hamiche Ecologistes 0,84% 0,84% Angélique Collette Ecologistes 0,78% 0,78% Sophie Goy Divers centre 0,77% 0,77% Corinne Morel Divers extrême gauche 0,50% 0,50% Clara-Maria Laredo Régionaliste 0,10% 0,10% Eddie Goultine Divers gauche 0,10% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 42,17% 42,17% Taux d'abstention 57,83% 57,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,31% Nombre de votants 33 112 33 112

À Marseille, les 78511 citoyens rattachés à la 6ème circonscription des Bouches-du-Rhône ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation s'élève à 42% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 6ème circonscription des Bouches-du-Rhône (33 112 votants). Au sein de la ville, Lionel Royer-Perreaut a réuni 30% des votes. Éléonore Bez (Rassemblement National) et Magali Holagne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 24% et 22% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marseille Sébastien Delogu (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,88% 37,88% Arezki Selloum (Ballotage) Rassemblement National 23,19% 23,19% Saïd Ahamada Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,80% 15,80% Nourdine Chabouni Divers 5,81% 5,81% Lorenzo Longo Reconquête ! 4,92% 4,92% Ali Amouche Divers gauche 4,01% 4,01% Sandrine Bové Ecologistes 2,31% 2,31% Raymond Deleria Union des Démocrates et des Indépendants 1,61% 1,61% Karima Zerouali Divers 1,36% 1,36% Danièle Pécout Divers extrême gauche 1,01% 1,01% Nadia Mersali Ecologistes 0,92% 0,92% Stéphane Pernice Divers extrême gauche 0,66% 0,66% François Prové Ecologistes 0,53% 0,53% Jacobine Meuche Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Marseille Taux de participation 27,80% 27,80% Taux d'abstention 72,20% 72,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,75% Nombre de votants 18 662 18 662

À Marseille, les habitants rattachés à la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sébastien Delogu a collecté 38% des votes. Arezki Selloum (Rassemblement National) et Saïd Ahamada (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent dans l'ordre 23% et 16% des suffrages. Le taux d'abstention atteint 72% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune pour la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône (18 662 votants).

Législatives 2022 à Marseille : les enjeux