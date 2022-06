Résultat des législatives 2022 à Marseille : ce que les premières tendances disent du 1er tour

12/06/22 18:00

Alors qu'un peu plus de 6200 candidats aspirent à devenir députés partout en France, à Marseille, 95 candidatures pour ces législatives 2022 ont été enregistrées et validées par la préfecture, soit environ 13 par circonscription.

D'après le Progrès, le candidat La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la nouvelle alliance Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) a voté dès ce dimanche matin à Marseille, sous les flashs des photographes de presse. "JLM" était accompagné de Manuel Bompard (son directeur de campagne à la présidentielle) à qui il souhaite transmettre le siège de député, et s'est rendu dans son bureau de vote habituel, installé dans une école à Marseille.

A Marseille, l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote ne diffère pas pour les législatives par rapport à la présidentielle. Ainsi, s'il est possible d'aller glisser son bulletin dans l'une des urnes de la cité phocéenne depuis 8 heures ce matin, pour les retardataires, il faudra le faire avant 20 heures, horaire de fermeture des portes.

A l'image du pays, le paysage politique a été particulièrement chamboulé dans les Bouches-du-Rhône en 2017. LREM avait récolté 23,78% des suffrages exprimés au premier tour des législatives il y a cinq ans, devançant le FN (20,10%) et Les Républicains (17,11%). La France insoumise, elle, avait récolté 12,81% des voix. Les résultats du 1er tour des élections législatives à Marseille et dans les Bouches du Rhône sont attendus à partir de 20h ce dimanche.

Manuel Bompard, le directeur de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, est selon LCI attendu à 19h dans son QG marseillais. Il se présente pour rappel dans les pas de Jean-Luc Mélenchon et sous la bannière du NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale).

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Marseille (Bouches-du-Rhône) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. La gauche rassemblée recevra-t-elle la majorité des voix des votants de cette ville à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 31.1% des voix au premier tour à Marseille, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 22.6% et 20.9% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour avec 59.8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 40.2% des votes.