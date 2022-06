Résultat des législatives à Mazamet - Election 2022 (81200) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Résultat des législatives 2022 à Mazamet

Le résultat des élections législatives 2022 à Mazamet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Mazamet. Au sein de la commune, Jean Terlier a rassemblé 24% des voix. Virginie Callejon (Rassemblement National) récupère 21% des suffrages. A la 3e place, Guilhem Carayon (Les Républicains) ramasse 20% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 48%. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Mazamet. Les citoyens de 110 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mazamet Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,27% 18,53% Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,22% 23,78% Virginie Callejon Rassemblement National 22,20% 20,51% Guilhem Carayon Les Républicains 16,28% 19,73% Christelle Cabanis Parti radical de gauche 8,03% 7,71% Laura Ponce Reconquête ! 4,07% 5,13% Claire Dauge Régionaliste 2,18% 2,13% Ophélie Balestan Ecologistes 0,98% 1,20% Pierre Laporte Divers droite 0,97% 0,57% Chantal Tressens Divers extrême gauche 0,78% 0,66% Sandra Rey Divers 0,02% 0,06% Participation au scrutin Circonscription Mazamet Taux de participation 54,39% 48,20% Taux d'abstention 45,61% 51,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,62% Nombre de votants 56 653 3 400

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mazamet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:51 - Du côté de la Nupes, les 19,97% de Mélenchon à Mazamet font espérer Dans les 10 bureaux de vote de Mazamet, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 19,97% des suffrages en avril dernier dans la cité. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,74% et 1,64% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement obtenir 24,35% à Mazamet pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Mazamet, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La majorité présidentielle a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Mazamet. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle à Mazamet avec 25,92% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 24,1%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 19,97% et Éric Zemmour à 7,55%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Mazamet ? À Mazamet, l'une des clés de ce scrutin législatif sera l'étendue de l'abstention. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées en matière énergétique et économique seraient de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Mazamet. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 7 073 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 68,79% étaient allées voter, contre une participation de 70,54% au premier tour, ce qui représentait 4 989 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Mazamet ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, sur les 7 264 personnes en âge de voter à Mazamet, 56,02% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 50,98% pour le tour deux. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Mazamet Pour ces nouvelles élections à Mazamet, les 10 bureaux de vote (de Mairie à Salle des Congres) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Mazamet : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 25,92% des votes au premier tour à Mazamet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,10% et 19,97% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en empochant 51,25% des voix face à Marine Le Pen (48,75%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 10 456 électeurs de Mazamet (81200) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.