Résultat des législatives 2024 à Lavaur : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Lavaur

L'une des clés de ce scrutin législatif est immanquablement l'ampleur de la participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Lavaur s'élevait à 30,89%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,78% au premier tour et 47,67% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Lavaur ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,73% dans la ville. L'abstention était de 27,32% au second tour. Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Lavaur ?