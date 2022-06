Résultat de la législative à Megève : 2e tour en direct

En direct

18:15 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a une semaine dans la ville ? La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint 6,95% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Megève. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 6,57%, 4,19%, 0,81% et 0,67% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 12,24% à Megève pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Megève ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Megève. Avec 42,45% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Megève dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round des élections législatives. Les représentants Rassemblement National et Les Républicains la suivent avec 15,19% et 11,75% des suffrages.

13:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Megève ? Au cours des dernières années, les 3172 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 55,51% dans la commune de Megève au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,43% au deuxième round. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour.