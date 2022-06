En direct

19:45 - Quel résultat aux législatives de Mesquer pour la coalition de gauche ? Dans les 2 bureaux de vote de Mesquer, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 17,67% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,08% et 1,86% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 26,61% à Mesquer pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Mesquer ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Mesquer ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Mesquer cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 38,53% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 17,67%, puis Marine Le Pen à 13,41% et Éric Zemmour à 7,08%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des élections législatives 2022 à Mesquer Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mesquer ? La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient potentiellement relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Mesquer (44420). Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 305 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,73% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,22% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Mesquer à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 1 969 inscrits sur les listes électorales à Mesquer, 47,46% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 39,26% au second round.