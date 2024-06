Résultat des législatives à Metzervisse : l'élection 2024 en direct

À Metzervisse (57940), le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 41,66% au premier tour et seulement 37,61% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 652 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,24% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 76,44% au deuxième tour, soit 1 262 personnes.

08:02 - Législatives à Metzervisse : les horaires des bureaux de vote

Les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Metzervisse (de Batiment Periscolaire à Centre Culturel) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. En ce jour d'élection, les votants de Metzervisse ont déjà voté il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. En 2022, lors des précédentes élections législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale s'est vu attribuer 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de la coalition de la majorité parviendra à obtenir le plus de suffrages à Metzervisse ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.