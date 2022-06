Résultat des législatives à Meudon - Election 2022 (92190) [PUBLIE]

12/06/22 23:17

Résultat des législatives 2022 à Meudon

Le résultat des élections législatives 2022 à Meudon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hauts-de-Seine

Résultats élections législatives par circonscription à Meudon La commune de Meudon est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 8ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE) 10ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les électeurs inscrits dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine et résidant à Meudon. Au sein de la ville, Prisca Thevenot a accumulé 39% des votes. Annie Larroque Comoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 27% des votes. Cécile Richez (Les Républicains) ramasse 13% des voix. Le niveau de la participation s'élève à 57% des citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine (10 548 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Meudon. Les habitants de 5 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Meudon Prisca Thevenot Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 39,37% Annie Larroque Comoy Nouvelle union populaire écologique et sociale - 26,89% Cécile Richez Les Républicains - 13,00% Sarena Habib Rassemblement National - 6,24% Chantal Taranne Reconquête ! - 5,58% Miron Cusa Ecologistes - 4,88% Laurence Labbé Ecologistes - 1,67% Olivier Mario Michel Pittoni Droite souverainiste - 1,42% Philippe Henique Divers extrême gauche - 0,90% Frédéric Schneider Divers - 0,04% Participation au scrutin Circonscription Meudon Taux de participation - 56,55% Taux d'abstention - 43,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,38% Nombre de votants - 13 730

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine

Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Meudon. Les citoyens de 3 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Meudon Gabriel Attal Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 46,84% Cécile Soubelet Nouvelle union populaire écologique et sociale - 29,80% Hadrien Petit Rassemblement National - 8,10% Léa Bessières Reconquête ! - 7,57% Azedine El Bouzaidi Ecologistes - 3,73% Alexis Escale Ecologistes - 1,81% Samir Amrani Divers - 0,90% Laurence Viguié Divers extrême gauche - 0,61% Vanessa Ronchini Divers extrême gauche - 0,44% Edith Caberas Régionaliste - 0,20% Participation au scrutin Circonscription Meudon Taux de participation - 58,26% Taux d'abstention - 41,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,54% Nombre de votants - 3 518

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Meudon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Meudon ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Meudon comme dans toute la France. Le candidat LFI avait obtenu 23,13% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,08% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 31,71% à Meudon pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Meudon, des sondages aussi justes qu'en France ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Meudon. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or à Meudon, Emmanuel Macron terminait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 37,91% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,13%. On trouvait plus loin, avec 8,7%, Marine Le Pen et enfin, à 8,06%, Éric Zemmour. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Meudon ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Meudon ? Les craintes liées à un retour en force de la pandémie de coronavirus seraient par exemple susceptibles de faire gagner le camp de l'abstention à Meudon (92190). Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, sur les 30 127 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,69% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 80,54% au premier tour, soit 24 265 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Meudon aux élections législatives 2022 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. En 2017, durant les législatives, 52,84% des inscrits sur les listes électorales de Meudon avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 43,53% pour le round deux. 09:30 - Meudon bénéficie d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Les résultats des législatives à Meudon seront connus assez tard ce dimanche 12 juin, les derniers bureaux de vote fermant leurs portes à 20 heures à la fin du tour initial de scrutin. Et ces résultats seront multiples : la ville recouvre en effet 2 circonscriptions où s'affrontent 20 candidats en tout. Il faudra donc bien faire la diustinction ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de Meudon qui seront livrés à titre indicatif.

Législatives 2022 à Meudon : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37,9% des voix au premier tour à Meudon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,1% et 8,7% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Meudon avec 79,2% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 20,9% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Meudon (92) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022.