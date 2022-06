19:00 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Meulan-en-Yvelines ?

Avec un score de 28,2% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Meulan-en-Yvelines. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,35% et 0,95% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 33,5% à Meulan-en-Yvelines pour ces élections légilsatives.