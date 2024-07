Résultat des législatives 2024 aux Mureaux : les premiers chiffres du 2e tour

D'après les ultimes projections diffusées sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait décrocher moins de 250 députés au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats centristes garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 67,09% des bulletins de vote, Dieynaba Diop (Union de la gauche) a pris la pôle position aux Mureaux, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Laurent Morin (Rassemblement National) recevait 15,12%. De son côté, Bruno Millienne (Ensemble !) glanait 8,89% des électeurs. Les habitants de la commune n'avaient pas choisi les bulletins de la même couleur politique que ceux de la 9ème circonscription des Yvelines. Laurent Morin s'y imposait, avec cette fois 34,49% devant Dieynaba Diop avec 29,64% et Bruno Millienne avec 21,35%.

17:29 - Élections aux Mureaux : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact auront les électeurs des Mureaux sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 2672 hab/km² et 41,56% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 17,6% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2077,98 euros/mois peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 27,00% et d'une population immigrée de 32,79% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction aux Mureaux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,97% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.