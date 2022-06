Résultat de la législative à Miramont-de-Guyenne : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Miramont-de-Guyenne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Miramont-de-Guyenne. En direct 18:07 - La coalition Mélenchon était arrivée au pied du podium à Miramont-de-Guyenne il y a 7 jours La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Miramont-de-Guyenne pouvait être évaluée à 22,28%. Soit l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Miramont-de-Guyenne ont pourtant accordé 19,1% de leurs votes à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la 1re étape des législatives 2022. La Nupes avait ainsi terminé . 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Miramont-de-Guyenne ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Miramont-de-Guyenne. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 31,66% des votes pour le 1er tour des législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent respectivement 30,67% et 19,1% des suffrages. 13:30 - À Miramont-de-Guyenne, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Au cours des précédentes consultations politiques, les 3225 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes législatives, 48,42% des inscrits sur les listes électorales de Miramont-de-Guyenne avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,16% au second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Miramont-de-Guyenne ! Les données de ce 2e volet des législatives 2022 à Miramont-de-Guyenne sont simples : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point clé: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Miramont-de-Guyenne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Miramont-de-Guyenne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste Alexandre Freschi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hélène Laporte Rassemblement National Christophe Courregelongue Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Miramont-de-Guyenne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Miramont-de-Guyenne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Miramont-de-Guyenne Hélène Laporte (Ballotage) Rassemblement National 30,55% 30,67% Christophe Courregelongue (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,03% 19,10% Alexandre Freschi (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,62% 31,66% Martine Calzavara Les Républicains 5,84% 5,29% Isabelle Hénaff Reconquête ! 5,04% 6,28% Patrick Maurin Divers droite 4,01% 3,77% Michel Vendège Ecologistes 1,61% 2,24% Laetitia Redoulez Divers extrême gauche 1,29% 0,99% Participation au scrutin Circonscription Miramont-de-Guyenne Taux de participation 53,15% 54,30% Taux d'abstention 46,85% 45,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,62% Nombre de votants 41 158 1 136

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Miramont-de-Guyenne. À Miramont-de-Guyenne, les 2092 habitants votant dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 132 autres communes composant la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne voteront-ils comme ceux de Miramont-de-Guyenne ? L'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 46%. Alexandre Freschi a effectivement rassemblé 32% des suffrages. Hélène Laporte (Rassemblement National) et Christophe Courregelongue (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 31% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Miramont-de-Guyenne : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Quel prétendant favoriseront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 28,1% des suffrages au premier tour à Miramont-de-Guyenne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et le président de La France Insoumise avaient obtenu 25,6% et 15,1% des suffrages. Le choix des électeurs de Miramont-de-Guyenne était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (51,4% des votes), cédant ainsi à Emmanuel Macron 48,6% des suffrages. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?