20:25 - Quel résultat aux législatives de Miribel-les-Échelles pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Les habitants de Miribel-les-Échelles avaient livré 22,4% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,69% et 2,7% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 31,79% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - À Miribel-les-Échelles, des sondages aussi révélateurs ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 26,21% des voix à Miribel-les-Échelles, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait cumulé 19,24% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,4% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines changeront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - À Miribel-les-Échelles, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Miribel-les-Échelles. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,78% au niveau de la commune, à comparer avec une participation de 75,29% au premier tour, soit 1 097 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence seraient par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Miribel-les-Échelles du vote.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Miribel-les-Échelles ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait atteint 62,66% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Miribel-les-Échelles. Le taux d'abstention était de 51,81% au tour deux. Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.