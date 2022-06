Résultat de la législative à Moissy-Cramayel : en direct

17:11 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Moissy-Cramayel ?

La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute un écho à Moissy-Cramayel ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection suprême à Moissy-Cramayel avec 40,08% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 22,04%, au-dessus de Marine Le Pen à 18,2% et Éric Zemmour à 4,54%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.