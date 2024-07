Résultat des législatives 2024 à Combs-la-Ville : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Combs-la-Ville

La composition démographique et la situation socio-économique de Combs-la-Ville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,23% et une densité de population de 1529 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (80,45%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 6 383 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,91% et d'une population étrangère de 9,73% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Combs-la-Ville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,23% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.