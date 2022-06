Résultat de la législative à Mondragon : en direct

12/06/22 11:10

Les résultats de l'élection législative 2022 à Mondragon seront vraisemblablement révélés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on apprendra assez rapidement qui des 10 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les citoyens de Mondragon reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Mondragon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 17% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Mondragon avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 61% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 39% des voix.