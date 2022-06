Résultat des législatives à Montcourt-Fromonville - Election 2022 (77140) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat de l'élection législative à Montcourt-Fromonville est tombé. Au sein de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne, les citoyens de Montcourt-Fromonville ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation représente 57% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne (820 votants). Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 71 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Montcourt-Fromonville. Frédéric Valletoux a raflé 29% des voix. Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) et Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 25% et 21% des suffrages.

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 26.44% des votes au premier tour à Montcourt-Fromonville. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.84% et 20.00% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 54.19% des votes face à Marine Le Pen (45.81%). En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Montcourt-Fromonville ( Seine-et-Marne ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.