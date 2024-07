Résultat des législatives 2024 à Avon : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Tendances démographiques et électorales à Avon : ce qu'il faut retenir

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Avon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,11% de cadres pour 13 660 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 992 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 535 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 16,84% des résidents sont des enfants, et 10,29% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 1 850 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 16,40%, Avon est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,94%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 091 € par an. À Avon, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.