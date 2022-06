En direct

18:36 - La coalition de gauche est arrivée en 2e position la semaine passée à Montebourg Les habitants de Montebourg avaient apporté 23,18% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés, pour le 1er tour de la législative. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,45%, 2,93%, 1,8% et 2,46% en avril. Ce sont donc 25,64% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Montebourg.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Les Républicains à Montebourg ? La candidature Les Républicains a collecté 31,99% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 23,18% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National recueille 21,17% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors du 2e tour des législatives à Montebourg ? L'étude des résultats des consultations démocratiques passées permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1420 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,78% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,87% au premier tour. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 54,05% des personnes habilitées à voter à Montebourg avaient refusé de se rendre aux urnes.