Résultat de la législative à Montreuil-Juigné : en direct

Emmanuel Macron avait gagné la première position lors du dernier scrutin présidentiel à Montreuil-Juigné avec 36,97% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 19,42%, surclassant Marine Le Pen à 18,05% et Yannick Jadot à 7,15%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement transformer la donne lors des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Montreuil-Juigné ?

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montreuil-Juigné ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 051 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,8% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 78,93% au premier tour, c'est-à-dire 4 776 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont notamment capables de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Montreuil-Juigné.