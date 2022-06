Résultat de la législative à Montrevel-en-Bresse : 2e tour en direct

En direct

17:56 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la commune ? Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19,44% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Montrevel-en-Bresse. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 12,31%, 2,31%, 2,18% et 2,04% il y a deux mois. Ce sont donc 18,84% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Montrevel-en-Bresse.

15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle gagner à Montrevel-en-Bresse ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut cependant tenir compte des spécificités de chaque territoire, comme par exemple à Montrevel-en-Bresse. La candidature Les Républicains a obtenu 28,42% des voix le 12 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent respectivement 22,54% et 19,87% des votes.

13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Montrevel-en-Bresse Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au deuxième round et 44,6% au second tour du scrutin de 2012. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 1819 personnes habilitées à voter à Montrevel-en-Bresse avaient participé à l'élection au premier tour (soit 48,71%), à comparer avec un taux de participation de 43,76% pour le second round.