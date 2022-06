Résultat de la législative à Montrevel-en-Bresse : en direct

12/06/22 11:03

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montrevel-en-Bresse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:02 - Les électeurs de Montrevel-en-Bresse ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori L'élection se déroule depuis quelques heures à Montrevel-en-Bresse et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Montrevel-en-Bresse

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montrevel-en-Bresse comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Éric Lahy Divers extrême gauche Xavier Breton Les Républicains Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National Michael Mendes Droite souverainiste Julien Bellon Reconquête ! Eliane Armenjon Ecologistes Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Montrevel-en-Bresse : les enjeux

Les électeurs de Montrevel-en-Bresse (Ain) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 30% des voix au premier tour à Montrevel-en-Bresse. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 12% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 51% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des voix.