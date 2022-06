Résultat de la législative à Morancé : 2e tour en direct

En direct

18:44 - La nuance Mélenchon avait terminé au pied du podium à Morancé il y a 7 jours Une des questions clés de ces législatives 2022, en France, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Morancé, sa tête d'affiche avait enregistré 16,92% des suffrages le 12 juin dernier. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 12,93%, 6,23%, 2,12% et 1,06% en avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc avec un potentiel théorique de 22,34% à Morancé pour ces légilsatives.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Morancé ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Morancé. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 31,9% des votes pour le premier round de la législative dimanche 12 juin 2022. Elle a précédé les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent 23,28% et 16,92% des voix.

13:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des législatives 2022 à Morancé Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En 2017, durant les élections législatives, parmi les 1584 inscrits sur les listes électorales à Morancé, 51,64% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 45,77% pour le round numéro deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second round, six points de plus qu'au premier tour.