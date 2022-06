Résultat des législatives à Morancé - Election 2022 (69480) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Morancé

Le résultat des élections législatives 2022 à Morancé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Morancé est désormais connu. Les 1805 habitants de Morancé votant dans la 9ème circonscription du Rhône ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Ambroise Méjean a réuni 32% des votes dans la ville. Alexandre Portier (Les Républicains) et Mylène Dune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent respectivement 23% et 17% des votes. Reste encore à savoir si les électeurs des 64 autres communes rattachées à la 9ème circonscription du Rhône voteront comme ceux de Morancé. Le niveau de l'abstention représente 45% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 813 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Morancé Alexandre Portier Les Républicains 27,64% 23,28% Ambroise Méjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,06% 31,90% Mylène Dune Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,24% 16,92% Rémi Berthoux Rassemblement National 18,23% 14,97% Claire de Guernon Reconquête ! 5,31% 6,67% Elodie Perrichon Ecologistes 2,88% 3,49% Alexandre Chavanne Régionaliste 1,56% 1,33% Maguy Girerd Droite souverainiste 1,09% 1,03% Chantal Helly Divers extrême gauche 0,66% 0,31% Delphine Baïda Divers 0,32% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Morancé Taux de participation 48,98% 54,96% Taux d'abstention 51,02% 45,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 1,61% Nombre de votants 47 338 992

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Morancé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Du côté de la Nupes, les 12,93% de Jean-Luc Mélenchon à Morancé font saliver Dans les 2 bureaux de vote de Morancé, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 12,93% des suffrages en avril dernier. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,23% et 2,12% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 21,28% à Morancé pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Morancé ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Morancé. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la présidentielle en avril à Morancé avec 36,87% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 19,3%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,93% et Éric Zemmour à 10,08%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Morancé ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Morancé. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine pourraient potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation à Morancé (69480). Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 784 personnes en âge de voter dans la localité, 16,82% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 13,79% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Morancé ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette commune lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, sur les 1 584 inscrits sur les listes électorales à Morancé, 51,64% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,77% pour le deuxième round. 09:30 - Les données clés des législatives à Morancé C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Morancé, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 10 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1784 inscrits de Morancé ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Morancé : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 37% des suffrages au premier tour à Morancé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 19% et 13% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Morancé avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 66% des voix, abandonnant par conséquent 34% des votes à Marine Le Pen. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Morancé (Rhône) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.