Résultat de la législative à Mornas : 2e tour en direct

18:13 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée au pied du podium à Mornas la semaine passée Les habitants de Mornas avaient concédé 12,56% de leurs suffrages au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la législative 2022. Mais ce score est toutefois à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 12,6%, 2,51%, 1,16% et 1,61% le 10 avril. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 17,88% à Mornas pour ce premier tour des législatives.

15:30 - À Mornas, la candidature Rassemblement National en tête La candidature Rassemblement National a rassemblé 49,06% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour des élections législatives. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 24,77% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 12,56% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges.

13:30 - À Mornas, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 demeure l'abstention L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, parmi les 1908 inscrits sur les listes électorales à Mornas, 59,01% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,99% au second tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second round et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin.