En direct

19:31 - Quel résultat à Mornas pour la Nupes ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Mornas comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 12,6% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les reports des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,51% et 1,16% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc se fixer un total théorique de 16,27% à Mornas pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Mornas, des sondages tout aussi pertinents ? Au précédent scrutin, à Mornas, Marine Le Pen achevait la course en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 39,78% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,02%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 12,6% et Éric Zemmour avec 11,76%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront probablement ce décor lors des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Mornas, le chiffre clé de ces élections législatives reste l'abstention À Mornas, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif de ce scrutin législatif 2022. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des foyers français pourrait entre autres avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Mornas (84550). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,99% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 76,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 597 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément important à Mornas ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des scrutins précédents ? Lors des dernières élections législatives, 1 908 inscrits sur les listes électorales de Mornas avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 47,01%). Le taux de participation était de 40,99% pour le deuxième round.