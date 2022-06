En direct

19:38 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Mortain-Bocage ? Les électeurs de Mortain-Bocage avaient concédé 14,48% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première manche de l'élection présidentielle. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,48% et 1,71% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 19,67% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Mortain-Bocage ? À Mortain-Bocage, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 35,1% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 23,47%. Arrivaient ensuite, avec 14,48%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,02%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Mortain-Bocage L'un des critères principaux de ces législatives sera immanquablement le taux d'abstention à Mortain-Bocage. Les jeunes manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 74,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. La participation était de 74,87% au premier tour, c'est-à-dire 1 630 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Mortain-Bocage ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 2 255 personnes en âge de voter à Mortain-Bocage, 52,86% avaient pris part au vote au premier tour, contre un taux de participation de 47,63% pour le second tour.