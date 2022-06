Résultat de la législative à Mouriès : en direct

12/06/22 11:08

Les résultats de l'élection législative 2022 à Mouriès vont probablement être dévoilés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra assez rapidement qui des 12 candidats aura son ticket pour le 2nd tour.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Mouriès. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 21% et 12% des suffrages. Le choix des citoyens de Mouriès était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61% des voix), laissant ainsi 39% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les 3 449 habitants de Mouriès ( Bouches-du-Rhône ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?