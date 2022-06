Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,58% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Moussy-le-Neuf le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,18% et 0,88% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 23,64% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Moussy-le-Neuf ?

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Moussy-le-Neuf dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Moussy-le-Neuf cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 32,02% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 22,7%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,58% et Éric Zemmour à 7,67%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.