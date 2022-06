Résultat de la législative à Mouy : en direct

12/06/22 11:18

Les citoyens de Mouy ( Oise ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 39,1% des suffrages au premier tour à Mouy. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20,9% et 18,7% des votes. Le choix des votants de Mouy était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (62,6% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 37,4% des votes.