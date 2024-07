Résultat des législatives 2024 à Balagny-sur-Thérain (60250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Balagny-sur-Thérain ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a glané plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,39% des bulletins à Balagny-sur-Thérain. Une percée à comparer néanmoins avec les 17,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,07% pour Yannick Jadot, 3,48% pour Fabien Roussel et 0,76% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 20 points à Balagny-sur-Thérain Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 20 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit vainqueur à Balagny-sur-Thérain ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Balagny-sur-Thérain ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Balagny-sur-Thérain ? Lors des législatives à l'époque, le Rassemblement national réalisait aussi un très bon résultat à Balagny-sur-Thérain. Dans la commune, c'est Alexandre Sabatou qui arrivait en tête au premier tour avec 42,78%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 62,74%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,26%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Balagny-sur-Thérain ce dimanche ? Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Balagny-sur-Thérain ont placé en tête Alexandre Sabatou (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 62,77% des votes. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Pascal Bois (Majorité présidentielle) et Amadou Ka (Union de la gauche) avec 15,99% et 15,39% des électeurs. C'est aussi Alexandre Sabatou qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 3ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 43,1%, devant Amadou Ka avec 31,29% et Pascal Bois avec 18,92%.

19:21 - Elections à Balagny-sur-Thérain : quelles conclusions tirer des taux de participation ? L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Comme spécifié dans le précédent post, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Balagny-sur-Thérain était de 31,04%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 46,86% des inscrits sur les listes électorales de Balagny-sur-Thérain. L'abstention était de 44,47% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Balagny-sur-Thérain À Balagny-sur-Thérain, le niveau d'abstention est sans nul doute un facteur fort du scrutin législatif. Dimanche dernier, l'abstention à Balagny-sur-Thérain lors du 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 31,04%. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,92% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 21,23% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,82% au premier tour. Au second tour, 53,31% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Balagny-sur-Thérain ? Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Balagny-sur-Thérain ?

17:29 - Balagny-sur-Thérain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des législatives à Balagny-sur-Thérain comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 649 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 69 entreprises, Balagny-sur-Thérain est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,57%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 35,34% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,0% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1054,67 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Balagny-sur-Thérain contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.