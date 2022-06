Résultat des législatives à Mozac - Election 2022 (63200) [PUBLIE]

12/06/22 21:25

L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, parmi les 2 955 personnes en âge de voter à Mozac, 48,49% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,57% pour le round numéro deux.

Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Mozac au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité a vu son résultat chuter très près de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Al'issue de la dernière élection, à Mozac, Emmanuel Macron finissait en première position avec 33,69% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,24%, puis Marine Le Pen, troisième avec 18,03% et Éric Zemmour à 5,78%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,24% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Mozac en avril. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,78% et 2,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 27,69% pour le bloc de gauche dans la commune.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33,69% des votes au premier tour à Mozac. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,24% et 18,03% des suffrages. Le choix des citoyens de Mozac était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66,78% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,22% des votes. Les électeurs de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Mozac ( Puy-de-Dôme ) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français.