19:44 - Quel résultat à Mozé-sur-Louet pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ?

Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Mozé-sur-Louet, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait cumulé 17,2% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,88% et 2,77% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 26,85% à Mozé-sur-Louet pour ce premier tour.