Résultat de la législative à Nemours : en direct

17:15 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Nemours ?

Lors du dernier scrutin, à Nemours, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête au 1er round de l'élection présidentielle avec 29,48% des voix, devant Marine Le Pen à 24,63%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 21,48% et Éric Zemmour, quatrième à 6,96%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours changeront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Nemours ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.