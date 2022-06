Résultat de la législative à Neuville-sur-Ain : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Neuville-sur-Ain ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays ont quelquefois tendance à lisser des réalités locales délicates, comme par exemple à Neuville-sur-Ain. A l'occasion du 1er round, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Neuville-sur-Ain ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a collecté 30,39% des votes. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains ramassent respectivement 23,43% et 16,64% des voix.