Résultat de la législative à Nogent-le-Rotrou : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nogent-le-Rotrou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Nogent-le-Rotrou ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Ces dynamiques des derniers jours s'appliqueront sans doute à Nogent-le-Rotrou dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Nogent-le-Rotrou, Emmanuel Macron achevait la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 30,61% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 26,81%. Arrivaient ensuite, avec 17,17%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,11%, Valérie Pécresse. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des élections législatives à Nogent-le-Rotrou La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Nogent-le-Rotrou. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet détourner les citoyens de Nogent-le-Rotrou des isoloirs. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 29,22% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 30,18% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Nogent-le-Rotrou en 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au fil des dernières années, les 10 061 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 7 003 personnes en âge de voter à Nogent-le-Rotrou, 49,31% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,85% pour le round numéro deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives à Nogent-le-Rotrou 13 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la circonscription de Nogent-le-Rotrou ce 12 juin 2022, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de candidats assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures habituellement). Et les 6952 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 11 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette 1re manche.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nogent-le-Rotrou comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Éric Laqua Reconquête ! Valéria Orfila Nouvelle union populaire écologique et sociale Rémi Martial Les Républicains Carole Geraci Divers Luc Lamirault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Régine Flaunet Rassemblement National Damien Bouticourt Droite souverainiste Vincent Chevrollier Divers extrême gauche Vivette Joly Ecologistes Romain Ribas Divers centre Soumaya Dardaba Ecologistes Claire Barbier Ecologistes Aurore Lamoureux Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Nogent-le-Rotrou : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30.6% des votes au premier tour à Nogent-le-Rotrou, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26.8% et 17.2% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Nogent-le-Rotrou avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 57.1% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 42.9% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il compter sur cette commune pour obtenir une majorité de l'Assemblée nationale ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Nogent-le-Rotrou (28400) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Quel candidat désigneront-ils ?