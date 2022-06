Résultat de la législative à Noyon : en direct

12/06/22 17:13

L'élection se déroule depuis ce matin à Noyon et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 13 496 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, parmi les 7 682 inscrits sur les listes électorales à Noyon, 60,47% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 58,06% pour le second round.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Noyon ? L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français est capable de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Noyon (60400). En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 645 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 63,71% étaient allés voter. La participation était de 66,28% au premier tour, c'est-à-dire 5 067 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Noyon au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Noyon cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,77% des suffrages. En seconde position, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 27,08%, puis Emmanuel Macron à 23,39% et Éric Zemmour à 6,67%.

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Noyon ( Oise ) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des suffrages au premier tour à Noyon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 27% et 23% des votes. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour avec 50% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 50% des votes.