Résultat des législatives 2024 à Cambronne-lès-Ribécourt (60170) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Quels seront les reports de voix en faveur du Front populaire à Cambronne-lès-Ribécourt ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,63% des suffrages à Cambronne-lès-Ribécourt. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a solidement avancé à Cambronne-lès-Ribécourt Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Cambronne-lès-Ribécourt pour le Rassemblement national aux législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Cambronne-lès-Ribécourt ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Cambronne-lès-Ribécourt lors des législatives de l'époque. C'est en effet Michel Guiniot qui se classait en tête au premier tour avec 37,52% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 59,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,48%.

20:05 - Quel résultat à Cambronne-lès-Ribécourt pour le Rassemblement national ce dimanche ? Michel Guiniot (Rassemblement National) a engrangé 56,4% des suffrages à Cambronne-lès-Ribécourt dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour de l'élection législative. En deuxième position, Baptiste de Fresse de Monval (Union de la gauche) glanait 19,63%. De son côté, Daniel Leca (Union des Démocrates et Indépendants) captait 14,66% des électeurs. C'est aussi Michel Guiniot qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 6ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 47,88%, devant Daniel Leca avec 22,93% et Baptiste de Fresse de Monval avec 20,46%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Cambronne-lès-Ribécourt au niveau de la participation ? L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. À Cambronne-lès-Ribécourt, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 39,18%, moins élevé de 11 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'élevait en effet à 50,43% dans la commune de Cambronne-lès-Ribécourt, contre un taux d'abstention de 53,18% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Cambronne-lès-Ribécourt, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Cambronne-lès-Ribécourt, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 39,18% des électeurs se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,75% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 27,68% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,66% au premier tour et 57,52% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Cambronne-lès-Ribécourt ?

17:29 - Cambronne-lès-Ribécourt et législatives : démographie, économie et choix électoraux Comment la population de Cambronne-lès-Ribécourt peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 283 habitants par km² et 45,16% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 13,51% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,31%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 583 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,53%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,91%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Cambronne-lès-Ribécourt mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,76% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.