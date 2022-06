En direct

19:01 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Nuits-Saint-Georges ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,49% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Nuits-Saint-Georges en avril. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,23% et 2,21% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 22,93% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Nuits-Saint-Georges ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute un écho à Nuits-Saint-Georges. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Nuits-Saint-Georges, Emmanuel Macron achevait la course en tête de la dernière élection avec 30,52% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 24,48%, puis, avec 16,49%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,29%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Nuits-Saint-Georges L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera sans nul doute la participation à Nuits-Saint-Georges. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences en matière économique et énergétique sont de nature à dépouiller les urnes de leurs électeurs à Nuits-Saint-Georges. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,98% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 22,23% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Nuits-Saint-Georges aux élections législatives ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 5 512 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les législatives de 2017, 56,46% des personnes aptes à voter à Nuits-Saint-Georges avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 50,54% pour le second tour.