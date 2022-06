Résultat de la législative à Obernai : en direct

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 11 799 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 8 971 personnes en âge de voter à Obernai, 64,08% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 58,97% pour le deuxième round.

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Obernai dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle a chuté tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Lors de la présidentielle 2022, à Obernai, Emmanuel Macron glanait la tête du vote au 1er round de l'élection avec 34,34% des voix, devant Marine Le Pen à 24,05%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,95% et Éric Zemmour avec 7,74%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à Obernai ( Bas-Rhin ) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.