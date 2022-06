Résultat de la législative à Objat : en direct

12/06/22 11:01

Le vote a débuté depuis quelques heures à Objat et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Objat ( Corrèze ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 26% des voix au premier tour à Objat. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 16% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 55% des voix face à Marine Le Pen (45%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?