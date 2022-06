Résultat des législatives à Odos - Election 2022 (65310) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Odos

Le résultat des élections législatives 2022 à Odos est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Odos. À Odos, les 2632 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées s'élève à 56% (soit 1 472 votants). Le résultat définitif de la législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 181 autres communes qui la composent. A l'échelle de la commune, Benoit Mournet a rassemblé 29% des voix. Grégory Korn (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Serge Dumanoir (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 25% et 15% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Odos Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 28,77% Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 25,24% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 15,08% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 8,99% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 7,12% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 4,50% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 3,53% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 3,60% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 1,24% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 0,90% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,48% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Odos Taux de participation 52,39% 55,93% Taux d'abstention 47,61% 44,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,34% Nombre de votants 47 033 1 472

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Odos sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Quel résultat à Odos pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Odos comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 18,27% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,51% et 2,33% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 26,11% à Odos pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Odos ? Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection à l'Elysée à Odos avec 30,42% des votes, au 1er round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 19,36%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 18,27% et Jean Lassalle à 7,31%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront certainement la situation à Odos. Or la majorité a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Odos ? À Odos, l'un des facteurs importants de ces élections législatives sera indéniablement le niveau de participation. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,74% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 18,24% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible d'impacter la participation à Odos. 11:30 - À Odos, le score de la participation à l'occasion des élections législatives sera un élément essentiel Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'observation des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 55,04% au premier tour des votants d'Odos, à comparer avec un taux de participation de 46,78% au deuxième tour. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Odos Les éléments de contexte de ces élections législatives à Odos sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un chiffre au-dessus de celui des autres circonscriptions de France. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la mobilisation.

Législatives 2022 à Odos : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30,42% des votes au premier tour à Odos, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 19,36% et 18,27% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Odos gratifié de 64,04% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 35,96% des votes. Le président de la République sera-t-il capable de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera le résultat des législatives à Odos (65) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.