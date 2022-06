Résultat de la législative à Olemps : en direct

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Olemps sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - Les infos clés des législatives 2022 à Olemps Les résultats de l'élection législative 2022 à Olemps vont probablement être publiés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura très vite qui des 9 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Olemps

Les élections législatives 2022 auront lieu à Olemps comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aveyron

Tête de liste Liste Antoine Da Cruz Divers droite Godefroy Bes de Berc Reconquête ! Stéphane Mazars Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julia Plane Rassemblement National Arlette Saint-Avit Divers extrême gauche Magali Bessaou Les Républicains Marie-Françoise Dumay Ecologistes Léon Thebault Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Philippe Armet Droite souverainiste

Législatives 2022 à Olemps : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Olemps (12510) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35,4% des voix au premier tour à Olemps. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,9% et 17,1% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Olemps avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 68,5% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 31,5% des voix. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?