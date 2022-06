Résultat des législatives à Onnaing - Election 2022 (59264) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Onnaing

Le résultat des élections législatives 2022 à Onnaing est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Onnaing. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 6179 citoyens votant dans la 21ème circonscription du Nord demeurant à Onnaing. L'abstention s'établit à 64% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 21ème circonscription du Nord. Océane Valentin a enregistré 39% des suffrages. Béatrice Descamps (Divers droite) et Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec 26% et 24% des votes. Reste à savoir si les citoyens des 19 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux d'Onnaing.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Onnaing Béatrice Descamps Divers droite 35,43% 25,76% Océane Valentin Rassemblement National 28,62% 39,32% Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,48% 23,92% Laurent Lasselin Divers droite 3,29% 2,15% Corinne Lairé Reconquête ! 3,28% 2,66% Ludovic Aubry Ecologistes 3,15% 2,52% Edith Weisshaupt Divers extrême gauche 1,58% 2,52% Elisabeth Serralta Droite souverainiste 1,17% 1,15% Participation au scrutin Circonscription Onnaing Taux de participation 41,89% 35,91% Taux d'abstention 58,11% 64,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,68% Nombre de votants 33 956 2 219

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Onnaing sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:00 - Qui vont élire les supporters de gauche à Onnaing ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,9% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Onnaing le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,29% et 0,68% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 20,87% à Onnaing pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Onnaing ? Les mouvements nationaux des derniers jours s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Onnaing. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à la dernière élection suprême à Onnaing avec 40,21% des suffrages, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 18,9%, devançant Emmanuel Macron à 17,97% et Fabien Roussel à 9,18%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Onnaing À Onnaing, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid pourrait en effet modifier les choix que feront les habitants d'Onnaing. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 66,62% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 67,45% au premier tour, soit 4 161 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Onnaing ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins antérieurs. Il y a 5 ans, au moment des législatives, parmi les 6 230 inscrits sur les listes électorales à Onnaing, 66,39% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 63,21% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. 09:30 - 60 minutes de plus pour se prononcer à Onnaing Les résultats des législatives 2022 à Onnaing devraient être annoncés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait débuter à 19 heures, la fermeture ayant été repoussée, et on saura assez vite qui des 8 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à Onnaing : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Onnaing (59) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 40% des suffrages au premier tour à Onnaing, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 19% et 18% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Onnaing grâce à 63% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 37% des votes.