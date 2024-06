Résultat des législatives à Vicq : l'élection 2024 en direct

Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très commenté. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Vicq lors des législatives 2022. C'est en effet Guillaume Florquin qui se plaçait en tête au premier tour avec 38,78% dans la commune, qui faisait partie de la 20ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,16%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,84%.

11:02 - Vicq : démographie et socio-économie impactent les législatives

Comment les habitants de Vicq peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 382 hab/km² et un taux de chômage de 13,25%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,59%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 399 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,67%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,92%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,57% à Vicq, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.