Résultat des législatives à Orcet : l'élection 2024 en direct

12:05 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Orcet ?

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera sans aucun doute l'abstention à Orcet (63670). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,45% au premier tour. Au second tour, 47,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Orcet ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, 78,15% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 82,52% au premier tour, c'est-à-dire 1 917 personnes.