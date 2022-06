Résultat des législatives à Orcet - Election 2022 (63670) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Orcet. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 2327 citoyens d'Orcet inscrits dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 97 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux d'Orcet. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme s'élève à 50% (1 172 votants). A l'échelle de la ville, Delphine Lingemann a réuni 31% des suffrages. Valérie Goléo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Didier Brulé (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 27% et 19% des voix.