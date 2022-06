Résultat de la législative à Orgères : en direct

12/06/22 11:28

Les citoyens d'Orgères (Ille-et-Vilaine) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Le président de la République sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 35,14% des suffrages au premier tour à Orgères. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,25% et 15,26% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Orgères avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 73,74% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 26,26% des suffrages.